مقتل 6 من أنصار رجل دين إسلامي متشدد في اشتباكات مع الشرطة الإندونيسية

قتلت الشرطة الإندونيسية ستة من أنصار رجل دين إسلامي متشدد، رميا بالرصاص، خلال اشتباك وقع اليوم الاثنين بشأن اعتزام السلطات استجوابه على خلفية صلته بتجمعات تم تنظيمها مؤخرا وانتهكت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال قائد شرطة جاكرتا فاضل عمران، إن أفراد الشرطة اتخذوا هذا الإجراء بعد أن حاول أتباع محمد رزيق شهاب، مهاجمتهم بسيف ومنجل وبندقية في منطقة كاراوانج، بعد منتصف الليل بقليل (في الساعة 1800 من مساء أمس الأحد بتوقيت جرينتش).

وأوضح فاضل للصحفيين أن "أفرادنا كانوا في خطر، لذلك اضطروا إلى اتخاذ إجراء حازم ومدروس."

وأضاف فاضل أن الرجال الذين يُزعم أنهم هاجموا أفراد الشرطة كانوا يخططون للمشاركة في مسيرة، اعتراضا على استجواب الشرطة لشهاب بشأن اتهامات بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم تجمعات حضرها الآلاف من أنصاره في الشهر الماضي، في جاكرتا وبوجور.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم "جبهة المدافعين عن الإسلام" المناهضة للرذيلة، والتي أسسها شهاب، إن القتلى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما، لم يكونوا مسلحين.

وأوضح المتحدث ويدعى مورنامان، وهو يستخدم اسم واحد شأنه شأن الكثير من الإندونيسيين، للصحفيين: "ليس متاح لدينا الحصول على أسلحة نارية. إن جميع أفرادنا ممنوعون من حمل السلاح، فما بالك بالأسلحة النارية".

وأضاف "أنها محاولة لقلب الحقيقة. لقد قُتلوا بدم بارد".

وكان شهاب عاد إلى البلاد في الشهر الماضي، بعد أن أمضى ثلاثة أعوام في المملكة العربية السعودية لتجنب استجواب الشرطة له بشأن تهم تبادل رسائل إلكترونية بذيئة مع واحدة من أنصاره.

وكانت الشرطة أسقطت في عام 2018 الاتهامات التي قال عنها شهاب إنها ملفقة بسبب نشاطه السياسي وانتقاده للحكومة.

ولكن الشرطة أصدرت في الأسبوع الماضي، أمر استدعاء له لاستجوابه بشأن التجمعات.