اليونان تجدد دعوتها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا

دعا وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا، قائلاً إن أنقرة لم تلتفت إلى التحذيرات ​​التي أصدرها المجلس الأوروبي في أكتوبر الماضي بشأن تحركاتها في شرق المتوسط.



وقال دندياس- في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "موقف تركيا يمثل استفزازا ضد الاتحاد الأوروبي ككل"، بحسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية، في نسختها الإلكترونية.



وأجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، تقييما لدواعي فرض عقوبات على تركيا على خلفية النزاع على موارد الطاقة في البحر المتوسط، وذلك ​​قبل أن يقرر قادة دول الاتحاد خلال قمتهم، التي تعقد يومي 10 و11 ديسمبر، ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية على أنقرة.



وفي تصريحات أدلى بها لدى مغادرته الاجتماع، قال وزير الخارجية اليوناني إن جميع دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن تركيا لم تقم بأي تغيير إيجابي للابتعاد عن سياستها المتمثلة في التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط​​.



وأضاف "تمت الإشارة بوضوح إلى أنه ينبغي أن يكون هناك رد على تركيا"، لافتا إلى أنها "واصلت سلوكها المنحرف.. هذا ما ستجري مناقشته في اجتماع قادة المجلس".



وكانت التوترات قد اندلعت في شرق المتوسط، في أغسطس الماضي، عندما أرسلت تركيا سفينة مسح للتنقيب عن الطاقة في مياه خاضعة لسيادة اليونان.