أبو الغيط: جامعة الدول ترحب بأي تطور يفيد الإطار العربي العام

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الصين سوف تظل مركزة على آسيا والمناطق حولها، لتمتد إلى الشرق الأوسط وأوروبا عند اشتداد قوتها.

وأضاف أبو الغيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الغاز والنفط تأثيراته في العالم 2050 وحروب الماء جميعها تفرض تغييرات على الحياة في العالم أجمع، وبالتالي للتأثير على أساليب التعامل مع الدول وبعضها.

وفي سياق منفصل، أوضح أن الجامعة العربية رحبت بأي تطور يفيد الإطار العربي العام، في إشارة منه إلى المصالحة الخليجية.

وتابع: «هناك مؤشرات طيبة في انتظار الإعلان عنها ليتم التفاعل على أساسها»، ذاكرًا أن الجامعة لم تتدخل في المصالحة لأن الكويت حاولت لم الشمل، حتى لا تحدث منافسة.

وأكد أن الجامعة العربية تنتظر صدور المعلومات من الطرف الكويتي لمتابعة الموقف، مضيفًا: «ليس من صلاحياتي التصرف على انفراد في شأن يخص الدول العربية».

https://www.youtube.com/watch?v=oLdHEPD3IZY&feature=share