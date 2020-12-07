مصدر يمني: مقتل 6 جنود في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية جنوبي البلاد

أكد مصدر أمني يمني، اليوم الإثنين، مقتل ستة جنود من قوات "الحزام الأمني" جراء هجوم مسلح على حاجز بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمني بمدينة لودر شمال شرق المحافظة".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة جنود من قوات الحزام الأمني وإصابة آخر، فضلا عن تدمير عربة عسكرية.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

وتتقاسم القوات الحكومية، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، السيطرة على مديرية لودر وباقي أجزاء محافظة أبين.

وتشهد أجزاء من المحافظة القريبة من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين، فيما تنتشر فيها عناصر موالية لتنظيم القاعدة الذي سبق وأن نفذ عناصره هجمات متكررة على مسؤولين وجنود.