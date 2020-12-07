تركيا: حل القضايا الثنائية مع اليونان لا يمكن إلا عبر الحوار

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أن القضايا الثنائية بين تركيا واليونان، لا يمكن حلها عبر طلب المساعدة من الآخرين، بل عبر الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وفي تصريح له قال أقصوي: "ادعاء الإعلام اليوناني أن تركيا زادت من أنشطتها العسكرية في بحر إيجة وشرق المتوسط غير واقعية".

وأضاف: "على العكس من ذلك، أعلنت اليونان أنها ستنفذ 24 نشاطا عسكريا في بحر إيجة وشرقي المتوسط، عبر إعلانها إخطار 11 نافتكس (البحري) و12 نوتام (للطيارين) منذ 20 أكتوبر الماضي".

وتابع: "بذلك تواصل اليونان أنشطتها العسكرية الاستفزازية وزيادة التوتر في المنطقة".

وأشار أقصوي إلى أن "اليونان تحافظ على قنوات الحوار معطلة بشأن المسائل العسكرية، ما يحول دون تعزيز مبادرة فض النزاع التي أطلقها الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ".

ولفت إلى أن "اليونان لم تحضر الاجتماعات التي نظمت من قبل السلطات العسكرية للناتو منذ 9 أكتوبر الماضي"، مضيفا: "القضايا الثنائية بين تركيا واليونان لا يمكن حلها عبر طلب المساعدة من الآخرين، بل عبر الجلوس إلى طاولة التفاوض مع تركيا والتعاون والحوار".