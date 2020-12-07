 لجان الزيتون والأميرية تغلق أبوابها أمام الناخبين فى أول أيام جولة الإعادة - بوابة الشروق
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لجان الزيتون والأميرية تغلق أبوابها أمام الناخبين فى أول أيام جولة الإعادة

الانتخابات - ارشيفية
الانتخابات - ارشيفية
محمد فتحي
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:27 م
أغلقت اللجان الانتخابية بدائرة الزيتون والأميرية التابعة لمحافظة القاهرة، أبوابها أمام الناخبين مساء اليوم، فى أول أيام جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتعد دائرة الزيتون والأميرية ضمن دوائر محافظة القاهرة التي لم يحسم بها الصراع الانتخابي من الجولة الأولى، حيث ينافس على مقعد الدائرة المتبقي إثنان هما النائب الحالي عن الدائرة محمد عبد الغني، والمرشح سيد عثمان.

يشار إلى أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب تجري وفق تقسيم المحافظات؛ حيث تجرى جولة الإعادة فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة يومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

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