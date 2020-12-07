جدل في بلجيكا بشأن إمكانية تخفيف القيود خلال فترة الأعياد

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كروو، اليوم الاثنين، استعداده لإعادة تقييم الإجراءات المتبعة حاليًا في البلاد لمواجهة وباء فيروس"كورونا" خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.



واستبعد دو كروو ،في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أي احتمال لتخفيف الإجراءات تلافيًا لموجة ثالثة من الوباء بداية العام الجديد، موضحا أنه يتفهم الحاجة إلى مزيد من النقاش بين مختلف الأطراف السياسية والعلمية.



وتاتي تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي، وسط توارد معلومات عن إمكانية عقد اجتماع حكومي لتقييم الإجراءات الحالية في الـ 18 من الشهر الجاري.



وكانت السلطات البلجيكية قد أجازت منذ بداية الشهر الجاري إعادة فتح بعض المتاجر مع الإبقاء على حظر التجول والاستمرار في إغلاق العديد من الفعاليات التجارية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى إلغاء المظاهر الاحتفالية بالأعياد ما أثار حالة امتعاض واسعة في الأوساط الشعبية.



وسجلت السلطات الصحية في بلجيكا 66 حالة وفاة و 181 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الأرقام الإجمالية إلى 591 ألفا و756 إصابة و17 ألفا و320 حالة وفاة.