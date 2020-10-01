أولياء الأمور يطالبون التعليم باستثناء الرسم والكمبيوتر من النجاح والرسوب

طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم باستثناء مادتي الرسم والكمبيوتر من النجاح والرسوب هذا العام.

وقال أولياء الأمور، عبر مجموعات لهم على موقع فيس بوك، إن أبنائهم لم يتلقوا شرح أو حصص في مادتي الرسم والكمبيوتر، منذ بداية العام الدراسي حتى الآن بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في أغلب المدارس، وهما مادتي نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع، مناشدين الوزارة باستثناء الطلاب هذا العام من هذه المواد واعتبارهم ناجحين فيها، نظرًا لجائحة كورونا وعدم ذهاب الطلاب للمدارس بانتظام.

كانت وزارة التربية والتعليم قد خصصت الأيام التي يذهب الطلاب فيها للمدارس؛ لشرح المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطلاب، إلا أن أولياء الأمور قالوا إن المدارس خصصت هذه الأيام لشرح المواد المقررة الأساسية، والرد على استفسارات الطلاب.