تقرير يزعم وجود هجوم بأشعة المايكروويف الموجهة على دبلوماسيين أمريكيين في كوبا

أفاد تقرير مدعوم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، نُشر يوم الجمعة وصدر رسميا السبت، بأن الأعراض التي ظهرت على عشرات الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم عام 2016 في كوبا، كان سببها المرجح هجوما بأشعة المايكروويف الموجهة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "إن بي سي" الأمريكيتين، عن تقرير الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، أن شهادات المصابين حول سماعهم أصوات تأتي من بقاع محددة، وزيادة الأعراض حين التواجد بنقاط محددة، يدل على أن تلك الإشعاعات كانت موجهة من مكان بعينه ولم تكن عشوائية، كما أنها وقعت بفعل فاعل ولم تكن مستمرة من مصدر عادي كبرج اتصالات أو غيره.

وأشار التقرير -بشكل غير واضح- إلى وجود تقنيات استخدام أشعة المايكرويف كسلاح لدى المخابرات الروسية، ويأتي ذلك بعد اتهامات من خبراء فى الـ"سي آي إيه" منذ عامين للروس، باستخدام ذلك السلاح ضد ضباط مخابرات أمريكيين في أوروبا وآسيا.

كما أن مصادر من المخابرات الأمريكية أخبرت "إن بي سي" أنها رصدت عبر تحديد مواقع الهواتف، وجود خبراء روس في أشعة المايكروويف في هافانا وقت حدوث الأعراض على الدبلوماسيين، كما أنه تاريخيا تعرضت السفارة الأمريكية في موسكو خلال عهد الاتحاد السوفيتي بالسبعينيات لعدة هجمات بالأشعة.

ولم يستبعد التقرير أن تكون الأقوال السابقة بأن مواد كيميائية أو مرض نفسي هو ما تسبب في الأعراض، لكنها أضعفت كثيرا من صحة أن تكون تلك احتمالات واردة.

يذكر أن الأعراض لم تصب الدبلوماسيين الأمريكيين وحدهم، بل أصابت 14 كنديا وعدد من أفراد أسر الدبلوماسيين.

وأوضحت العديد من الدراسات أيضا، أن الأعراض التي شملت سماع أصوات غريبة وصداع وفقدان فى الذاكرة والسمع معا، لم تكن متعارف عليها في التاريخ الطبي؛ ما يرجح وقوف هجوم متعمد وراء تلك الأعراض.