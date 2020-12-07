يتوقع سكان جزيرة فريزر الأسترالية إعلانا بانتهاء الأزمة اليوم الاثنين، بعد ساعات من تحذير رجال الإطفاء لهم للفرار من حريق كان يتجه صوبهم.

وقال بريان كوكس، منسق خدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية كوينزلاند، للقنوات التليفزيونية إن منازل سكان "هابي فالي" أصبحت الآن آمنة بفضل "الجهود المنسقة بين الأطقم الأرضية ... بالإضافة إلى العمليات الجوية التي أطلقناها".

واشتعلت النيران في الجزيرة الشهيرة مقصد قضاء العطلات والواقعة قبالة ساحل كوينزلاند - والمعروفة أيضا باسم كجاري - منذ منتصف تشرين أول/أكتوبر، ودمرت أكثر من نصف المتنزه الوطني المُدرج في قائمة التراث العالمي.

وفاقمت ظروف الموجة الحارة الأسبوع الماضي من حجم وشدة الحريق.

وقال رجال الإطفاء اليوم الاثنين إن حالة الطوارئ كانت من أسوأ حالات الطوارئ منذ اندلاع الحريق، حيث اندلعت النيران على بعد 700 متر من البلدة الواقعة على الجانب الشرقي من الجزيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كوكس إن نحو 40 من سكان هابي فالي الخمسين قرروا البقاء لحماية ممتلكاتهم، والكثير منهم هم رجال إطفاء متطوعون مدربون.

ويعتقد أن الحريق نتج عن إشعال نار بشكل غير قانوني بغرض التدفئة والطهي في موقع تخييم.