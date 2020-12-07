إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بعدد من قرى مركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنارة الطرق الرئيسية والداخلية بين القرى ووفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم جميع الخدمات للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الإنارة، مع الاستمرار في توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إنه تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وإحلال وتجديد لأعمدة الانارة، حيث تم زرع 20 عمود إنارة بالطريق الدائري المؤدي لقرية بني أحمد الغربية.



وأضاف أنه بجانب أعمال الصيانة تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بقريتي دير عطية، وبني أحمد الغربية، مؤكدًا استمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.