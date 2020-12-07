مستشفى بسيون تنفي نقل متوفى بكورونا دون إجراءات احترازية

نفى الدكتور خالد عربود مدير مستشفى بسيون العام، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور لأحد الأشخاص يحمل جثمان متوفى مصاب بفيروس كورونا المستجد ونقله بسيارة ميكروباص خاصة لدفنه بدون الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال "عربود"، في تصريحات صحفية، إنه غير مصاب بكورونا، والجثمان لرجل توفي نتيجة توقف مفاجىء في عضلة القلب، لافتًا إلى أن الحالة دخلت إلى المستشفى مصابة بفشل كلوي، وحالته متأخرة منذ ساعتين فقط، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة وعمل الإسعافات اللازمة من قبل الأطباء إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أن أسرة المريض استلمت جثمانه، ونقلته إلى خارج المستشفى لدفنه، وغير صحيح إصابة المتوفى بفيروس كورونا، موضحًا أن المستشفى تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في حال وفاة أي مصاب بالفيروس كما هو المتبع في باقي المستشفيات الأخرى.

من جانبه أكد دكتور عبد الناصر حميدة وكل وزارة الصحة بالغربية، أن هذه الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وحالات الوفاة بفيروس كورونا يتم تغسيلها، وتكفينها تحت أشراف الطب الوقائي، لافتًا إلى أنه يجب توخى الحذر في نقل أي أخبار قبل التأكد من صحتها منعا للبلبلة.