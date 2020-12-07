الأردن والبحرين يبحثان سبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري

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بحث رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أوجه التعاون والتنسيق وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال العسكري بما يخدم مصلحة القوات المسلحة بالبلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين أن القائد العام لقوة دفاع البحرين سلم رئيس هيئة الأركان الأردنية، وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وأكد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة - خلال اللقاء - عمق العلاقات التي تجمع الأردن والبحرين في كافة المجالات.