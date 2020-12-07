مصادر فلسطينية: إصابة 8 برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ثمانية أشخاص اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة.

وذكرت المصادر أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أثناء مداهمة في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الإصابات جرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ووصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة، وتم إدخالهم إلى غرف العمليات.

وأضافت مصادر محلية أن أربعة شبان أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، فيما اعتقل آخرون.

وكان طفل فلسطيني قتل يوم الجمعة الماضية خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة.