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استعدادات أمام قصر الإليزيه لاستقبال السيسي

نور رشوان
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:38 ص

عرض «التليفزيون المصري»، صباح الاثنين، جانبًا من الاستعدادات التي تُجرى حاليًا أمام قصر الإليزيه في باريس، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت هذه الاستعدادات، رفع الأعلام الفرنسية والمصرية جنبًا إلى جنب، واصطفاف الخيول أمام القصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.


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