أحمد جمال يطرح أحدث أغنياته النهاية

طرح الفنان أحمد جمال، اليوم الاثنين، أحدث أغنياته "النهاية".

وكتب جمال، عبر حسابه فيسبوك قائلا: "عايز بس أوضح حاجة مهمة بخصوص نزول أغنية النهاية

زي ما وعدتكم إن شاء الله الأغنية الساعة 5 مساء، يعني بعد أقل من نص ساعة، لكن هتسمعوها فقط على كل الأبلكيشنز زي أنغامي وسبوتيفاي وديزر وغيرهم".

وأضاف: "هنسمع الأغنية مع بعض ويهمني رأيكم طبعاً، وبكره في نفس المعاد إن شاء الله هينزل الكليب على يوتيوب، تخيلوا معايا قصة الكليب من هنا لبكره بعد ما تسمعوا الأغنية".

وتعتمد الأغنية على الطابع واللون الدرامى، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.

"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى، وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.