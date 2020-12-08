ريكاردو يرحب بعودة محمد صبحي لعرين الإسماعيلي

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حرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على الترحيب بعودة محمد صبحى حارس المرمى.

وعقد المدرب البرازيلى اجتماع ترحيبى بالحارس بعد عودته لصفوف الدراويش خاصة فى ظل تدربه تحت قيادته خلال الولاتين السابقتين.

وانضم صبحى بجانب مروان الصحراوى قبل ساعات من إغلاق القيد فى الميركاتو المنقضى سعيا لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد واستكمال المنافسة بالبطولة العربية.

وخاض الإسماعيلي مران اليوم واشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية بمشاركة مروان الصحراوي، الوافد الجديد إضافة لمحمد صبحى حارس المرمى العائد بعد غياب.

تطرق المران لتدريبات أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية إضافة للتسديدات والكرات الثابتة، وخاض حراس المرمى تدريبات على الكرات العرضية إضافة لجمل فنية من شأنها الوقوف على رد الفعل لدى كل حارس.

واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء، وعلى هامش المران ، خاض أحمد عبد الوهاب ومحمد نصر تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب.