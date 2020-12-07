 مقتل 5 من جنود الجيش الأفغاني باشتباكات شمالي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 5 من جنود الجيش الأفغاني باشتباكات شمالي البلاد

وكالات:
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:28 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:28 م

قتل 5 من جنود الجيش الأفغاني وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم شنه مقاتلو حركة "طالبان" على نقاط تفتيش تابعة للجيش في مقاطعة قندوز شمالي البلاد، ليلة أمس الأحد، حسبما ذكر مسؤول محلي.

وقال قدرة الله صافي المسؤول بالمنطقة لوكالة "شينخوا"، إن الحادث وقع على طول الطريق الرئيسي الذي يربط قندوز بولاية تاخار المجاورة في محلية تندورسازي بمنطقة خان أباد، وفقد جنديان بعد الاشتباكات ويفترض أنهما تعرضا للأسر من قبل المسلحين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف المسؤول أن "المسلحين تكبدوا أيضا خسائر بشرية بناء على بقع الدم الموجودة في موقع الاشتباكات بالمنطقة التي تبعد حوالي 250 كيلومترا شمالي العاصمة كابل".

ولا تزال أعمال العنف مستمرة في البلاد، ويحاول مقاتلو حركة "طالبان" اجتياح المدن الصغيرة أو مناطق في أنحاء البلاد وتعزيز مواقعهم خلال فصل الشتاء، من خلال نصب كمائن الكر والفر ضد قوات الأمن.

وتعد الولاية مسرحا للاشتباكات العنيفة في السنوات الأخيرة.


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