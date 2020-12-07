 كندا تزيد طلبيتها من لقاح موديرنا المضاد لكورونا بمقدار 20 مليون جرعة - بوابة الشروق
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كندا تزيد طلبيتها من لقاح موديرنا المضاد لكورونا بمقدار 20 مليون جرعة

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 7:31 م

ذكرت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أن الحكومة الكندية زادت حجم طلبيتها من اللقاح المنتظر المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره الشركة بمقدار 20 مليون جرعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي طلبية كندا من لقاح موديرنا المنتظر سيصل إلى 40 مليون جرعة.

وقالت موديرنا إنها تقترب من بدء تسليم اللقاح إلى كندا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات الصحية في كندا، مضيفة أنها تستطيع بدء شحن الجرعات إلى كندا خلال الشهر الحالي بمجرد الحصول على الموافقات المطلوبة.

يذكر أن كندا ستحصل على الجرعات التي ستقوم موديرنا بإنتاجها في أوروبا من خلال الشراكة مع شركة لونزا في سويسرا وروفي في إسبانيا.

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