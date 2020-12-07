الشاعرة الأمريكية لويز جلوك تتسلم جائزة نوبل للأدب مع بدء أسبوع الجوائز

تسببت جائحة كورونا في قلب أسبوع جائزة نوبل رأسا على عقب، حيث ألغيت العديد من الفعاليات أو تم نقلها عبر الإنترنت.

ونظرا لأن الفائزين بالجائزة لم يتمكنوا من السفر إلى ستوكهولم أو أوسلو هذا العام لاستلام جوائزهم، فقد اضطر المنظمون إلى تنظيم مراسم تسليم الجوائز لهم في بلدانهم .

وتم تنظيم احتفال أمس الأحد للشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل في الأدب وأستاذة اللغة الإنجليزية بجامعة ييل في ماساتشوستس.

وأظهرت الصور التي نشرتها اليوم الاثنين مؤسسة نوبل، التي تدير أصول رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس جائزة الأدب وجوائز نوبل أخرى، جلوك خارج منزلها وهي ترتدي قناع الوجه.

وأكدت الأكاديمية السويدية أن الجائزة تأتي تقديرا "لصوتها الشعري المميز".

ولدت جلوك (77 عاما) في مدينة نيويورك. وظهرت لأول مرة ككاتبة في عام 1968 بكتاب "فرست بورن" ونشرت 12 مجموعة شعرية، بالإضافة إلى مجلدات من المقالات حول الشعر.

وفي محاضرتها التي نشرت اليوم الاثنين، تذكرت جلوك كيف كانت على اتصال بالشعر وهي لا تزال شابة، ورتبت مسابقة في رأسها "لتحديد أعظم قصيدة في العالم".

ويحصل الحائزون على جوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والسلام والاقتصاد على جوائزهم - شهادة نوبل وميدالية ذهبية - في بلدانهم الأصلية خلال الأيام المقبلة.

وتتسلم العالمة الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، إحدى الفائزتين بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، جائزتها في وقت لاحق اليوم الاثنين في مقر السفير السويدي في برلين حيث تقيم .

وتم منح الجائزة في الكيمياء لشاربنتييه والأمريكية جنيفر دودنا لتطويرهما تقنية تحرير الجينات "كريسبر-كاس9".

ومن المقرر أن يتم بث مقاطع فيديو لمراسم تسليم الجائزة يوم الخميس من ستوكهولم سيتي هول.

يشار إلى أن 10 ديسمبر هو اليوم الذي تُمنح فيه الجوائز عادة، بمناسبة ذكرى وفاة ألفريد نوبل (1833-1896).

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 10 ملايين كرونه (1ر1 مليون دولار).

وألغى المنظمون في وقت سابق المآدب التي تقام تكريما للفائزين في ستوكهولم وكذلك أوسلو - حيث يتم منح جائزة نوبل للسلام.