مقتل شخص على يد الأهالي أثناء سرقة برتقال بالشرقية

لقى مُسجل خطر مصرعه، وأصيب صديق له بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهم للضرب المُبرح على يد عدد من أهالي قرية الربعماية بمنيا القمح في الشرقية، بعدما ضبطوهم واثنين آخرين يحاولون سرقة برتقال من مزرعة موالح بالقرية.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كل من: "السيد.ف.ج"، 36 سنة، مُسجل شقي خطر سرقات عامة، مُقيم بقرية الربعماية، بمنيا القمح، جثة هامدة، و"عمرو.و.ا"، 30 سنة، عاطل، مُقيم بقرية التلين، سبق اتهامه في قضايا سرقة، مصابًا بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين أنه أثناء قيام المتوفي و3 من أصدقائه، لهم معلومات جنائية في مجال السرقات، بالتوجه بتروسيكل بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم فرد خرطوش، لسرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، تمكن أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالي من ضبطهم والتعدي عليهم بالضرب المُبرح، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة صديقه، فيما تم التحفظ على الاثنين الآخرين وتسليمهم لقوات الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42918 جُنح منيا القمح لسنة 2020.



وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث.