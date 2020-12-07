نقل المئات للمستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض في جنوب الهند

جرى نقل نحو 340 شخصا للمستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض في ولاية اندرا براديش بجنوب الهند.



وقال المتحدث باسم قطاع الصحة بالولاية مانيكيالا راو هاتفيا إن المرض الغامض في مدينة إيلورو أمس الأول السبت أدى لإصابة المرضى بالغثيان والصداع، وتعرض الكثيرون لفقدان الوعى.



ولم تعرف بعد السلطات الصحية سبب المرض الغامض. ولم تظهر نتائج اختبارات الدم أي دليل لوجود عدوى فيروسية.



وأفادت تقارير محلية أنه بالإضافة لإصابة المئات بهذا المرض الغامض، توفى رجل 45 عاما بسبب نفس المرض. ومع ذلك أكد راو أن سبب الوفاة يرجع إلى أزمة قلبية وليس له علاقة بالمرض. وأضاف أن 168 شخصا من بين 340 خرجوا من المستشفى مساء السبت الماضي.



وقال راو" ثبتت سلبية إصابة جميع المرضى بفيروس كورونا. كما تم استبعاد التلوث الهوائي وتلوث الطعام عقب إجراء الاختبارات. هذا مرض غامض ويتم إجراء مزيد من الاختبارات المعملية لمعرفة ماهية هذا المرض".