 بعد اعتماد لقاح فايزر ضد كورونا.. ثلث البريطانيون يرفضون أخذ اللقاح - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 12:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

بعد اعتماد لقاح فايزر ضد كورونا.. ثلث البريطانيون يرفضون أخذ اللقاح

أدهم السيد
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:33 ص
كشف استطلاع رأي، إن ثلث الأشخاص المشاركين فيه ببريطانيا يرفضون أخذ لقاح كورونا الجديد والمعتمد من الحكومة البريطانية بسبب مخاوف حياله.

وذكر الاستطلاع، الذي نقلته الجارديان عن أوبينيام، إن 55% من المشاركين يعتقدون بوجود آثار جانبية للقاح، بينما يري 47% منهم إن اللقاح غير آمن.

وبحسب الدراسة، فإن 47% من المشاركين يرجح أن اللقاح غير فعال ضد الفيروس.

وأما فى حال تم التثبت من بطلان تلك المخاوف فإن 68% من المشاركين علي استعداد لأخذ اللقاح بينما يصر 20% آخرين علي عدم أخذهحتي بعد التثبت من أمانه من قبل الحكومة.

وأما عن توقعات المشاركين لوقت إتاحة اللقاح لهم فإن 60% يتوقعون وصوله إليهم نهاية إبريل القادم بينما ترتفع نسبة التفاؤل لدي كبارالسن الذين يري 52% منهم إن اللقاح قد يصلهم نهاية فبراير.

وشهد ذلك الاستطلاع بعض التغيرات نحو قبول اللقاح عن نسخته منذ أسبوعين وذلك بعد إعتماد الحكومة البريطانية لاستخدام لقاح فايزرضد الفيروس المستجد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك