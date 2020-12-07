كشف استطلاع رأي، إن ثلث الأشخاص المشاركين فيه ببريطانيا يرفضون أخذ لقاح كورونا الجديد والمعتمد من الحكومة البريطانية بسبب مخاوف حياله.



وذكر الاستطلاع، الذي نقلته الجارديان عن أوبينيام، إن 55% من المشاركين يعتقدون بوجود آثار جانبية للقاح، بينما يري 47% منهم إن اللقاح غير آمن.



وبحسب الدراسة، فإن 47% من المشاركين يرجح أن اللقاح غير فعال ضد الفيروس.



وأما فى حال تم التثبت من بطلان تلك المخاوف فإن 68% من المشاركين علي استعداد لأخذ اللقاح بينما يصر 20% آخرين علي عدم أخذهحتي بعد التثبت من أمانه من قبل الحكومة.



وأما عن توقعات المشاركين لوقت إتاحة اللقاح لهم فإن 60% يتوقعون وصوله إليهم نهاية إبريل القادم بينما ترتفع نسبة التفاؤل لدي كبارالسن الذين يري 52% منهم إن اللقاح قد يصلهم نهاية فبراير.



وشهد ذلك الاستطلاع بعض التغيرات نحو قبول اللقاح عن نسخته منذ أسبوعين وذلك بعد إعتماد الحكومة البريطانية لاستخدام لقاح فايزرضد الفيروس المستجد.