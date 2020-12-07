توقعات بتصدر المعارضة نتائج الانتخابات البرلمانية في رومانيا

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من المتوقع أن يتصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في رومانيا، بفارق ضئيل الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد.

واستنادا لاستطلاع رأي الناخبين، قدر معهد كورس أدفانجريد لاستطلاعات الرأي بأن يحصل الحزب على 5ر30% من الأصوات.

ومن المتوقع أن يحل بصعوبة الحزب الليبرالي القومي لرئيس الوزراء لودوفيتش أوربان في المركز الثاني بنسبة 29% من الأصوات.

غير أنه في حال تأكيد مثل هذه النتائج، فليس من الضروري أن تؤدي إلى تغيير في القيادة.

ويدرس الحزب الليبرالي القومي، القريب من الرئيس كلاوس يوهانيس، تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب "يو إس آر" الأصغر.

وقدم المعهد اتجاها مشابها للنتائج بالنسبة للغرفة العليا للبرلمان الروماني، مجلس الشيوخ.

ومن غير المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية حتى مساء يوم غد الاثنين.

ووفقا للمكتب المركزي للانتخابات في بوخارست، بلغت نسبة مشاركة الناخبين 84ر31 بالمئة قبل فترة وجيزة من انتهاء عملية الاقتراع، وهي الأدنى منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989.

وتوقع مراقبون مشاركة منخفضة في الانتخابات بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.