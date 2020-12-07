بابا الفاتيكان يزور العراق في مارس 2021

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سوف يزور العراق في الفترة من 5 إلى 8 مارس، في أول جولة خارجية له منذ أواخر عام 2019.

وذكرت إذاعة الفاتيكان أن الرحلة التي تستمر أربعة أيام تأتي بعد 15 شهرا علق خلالها البابا الرحلات الدولية بسبب وباء كورونا.

وقال الفاتيكان إن البابا يستأنف السفر بشكل استثنائي "تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية هناك ... وسوف يزور بغداد وسهل أور، المرتبط بذكرى إبراهيم، ومدينة اربيل وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى".

وأشار الفاتيكان إلى أنه سوف يتم نشر برنامج السفر في الوقت المناسب، وسوف يأخذ في عين الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية العالمية.