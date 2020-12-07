البرلمان التونسي يدين واقعة الاعتداء بالعنف على أحد النواب في جلسة اليوم

أدان مجلس نواب الشعب التونسي، واقعة الاعتداء بالعنف التي وقعت، اليوم الاثنين، على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.

ودعا البرلمان - في بيان اليوم - جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءت اللازمة.

كما دعا المجلس، السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس، مؤكدًا ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.