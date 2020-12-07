اعتمدت الطالبة إوريانا، من قبل على وجبات المدرسة المجانية ودخل والدها العامل لتحصل على طعام يومها، ولكن خلال جائحة كورونا أغلقت مدرستها ورُحل والدها المهاجر للسلفادور، فلم يعد دخل والدتها كفيلا لا بتعويض وجبتها المدرسية ولا بالتكفل بغذاء شقيقتيها الصغيرتين، وهذا حال كثير من الأطفال في الولايات المتحدة التي تعد أغنى دول العالم.

ونقلت فرانس برس عن وزارة التجارة الأمريكية، أن 12% من الأمريكيين يعيشون في بيوت غير مكتفية من التغذية بينما تقدر منظمة بروكينز أن 25% من الأطفال ضمن 50 مليون أمريكي يعانون قلة الأمن الغذائي.

وأضافت بروكينز في دراسة لها أن 10% من الأمهات في أمريكا يؤكدن أن أطفالهن تحت سن 5 سنوات يعانون سوء التغذية.

وتقول لورين باور الخبيرة الاقتصادية من بروكينز، إن إغلاق المدارس التي توفر وجبات مجانية تزامنا مع البطالة وفصل العاملين بسبب الأزمة الاقتصادية جعل الكثيرين غير قادرين على إشباع جوع أبنائهم، مضيفة أنه بكل ثقة بإمكان المرأ أن يقول إن الولايات المتحدة في أسوأ حالات الأمن الغذائي خلال العقود الماضية.

وتابعت لورين إن وجود تلك الأرقام في دولة صاحبة أقوى اقتصاد عالمي يعد أمرا صادما.

ومنح البرلمان الأمريكى بطاقات تموين للأسر التي كانت تعتمد على الوجبات المدرسية بقيمة نفس الوجبات لكفاية أطفالهم بينما تقوم بعض المدارس بتوفير الوجبات للأطفال بمنازلهم.

وتقول لورين إنه خلال الجائحة يصعب على بعض الآباء ذوي الأعمال الأساسية كالتمريض أو الزراعة الذهاب للمدارس لأخذ وجبات الأطفال، كما أن شح السلع الغذائية في المتاجر يصعب من عملية تأمين أغذية الأطفال من الأسر الفقيرة.

ودشنت الحكومة برنامجا غذائيا باسم سناب ولكن بحسب كلاريان ووترمان من منظمة أصدقاء الأرض، فإن نفقات ذلك البرنامج غير كافية لسد حاجة أطفال الأسر منخفضة الدخل.

وأضافت ووترمان، أن منظمات تطوعية مثل بالتيمور هانجر بروجكت التي تكفل توفير سلع أسبوعية لـ 2000 أسرة فقيرة من بينهم أسرة إوريان، تكفلت بغذاء أسبوعين متواصلين.

وتقول ووترمان إن وزير الزراعة المرتقب فى حكومة الرئيس القادم جو بايدون، سيترتب عليه الكثير حيال الأمن الغذائي إذ أن الزراعة 20% من الاقتصاد الأمريكي و100% من الأمريكيين يهمهم شأن الغذاء.

وفي جمعية بالتيمور بروجكت يعرب إيو أنكريم، المهاجر النيجيري، عن صدمته بعد تركه مجاعات إفريقيا ليجد مثلها في الولايات المتحدة، مضيفا أن الأمر يكسر القلب.