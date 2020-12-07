وجه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد التصريحات التي أدلى بها، يوم الاثنين، أثناء المؤتمر الذي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين: «تحياتي للرئيس السيسي بعد تصريحاته وردوده على الأسئلة التي وجهت له، وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ما مصر، ما قاله رسالة للمصريين وللعالم أننا مش بنعمل جريمة ولا بنجر شكّل حد ولا عايزين نضر حد، نحن لا نبحث عن خناقات جوه مصر ولا بره مصر».

وأضاف: «والله العظيم أنا شاهد على هذا الكلام، طُلب مني إني أروح أكلم الكتاتني وقولتله يحضر عشان ندير الفترة الانتقالية، قولتله مش عايزين المصريين يقعوا في بعض، ولا كأني قولت حاجة وفي الآخر خالص نزلوا وقفوا الميدان وواحد منهم يقولك حلمت إن مرسي بيؤم الأنبياء وغيره.. كانوا عايزين يموتونا عشان يحكمونا».

وتابع: «أنا سعيد أن رئيس مصر قال هذا الكلام على مرأى من العالم، أصبح لدينا إطار شرعي لرؤية رئيس مصر حول هذا الملفات».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ستتناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.