الفاتيكان: البابا فرانسيس يزور العراق في مارس المقبل

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس سيزور العراق في شهر مارس المقبل، إذا سمحت ظروف جائحة كورونا بذلك لتصبح أول زيارة يقوم بها نيافته للخارج منذ أكثر من عام.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني قوله" إن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة من الخامس وحتى الثامن من مارس عام 2021، من المقرر أن يزور بغداد، وسهل أور، ومدن أربيل والموصل، وقره قوش في سهل نينوى".

وأضاف بروني أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للزيارة في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تطور الطارئة الصحية التي يمر بها العالم أجمع في عين الاعتبار.

أوضح الفاتيكان أن البابا فرنسيس قَبِل دعوة الحكومة العراقية والكنيسة الكاثوليكية هناك.

يشار إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى للبابا فرنسيس إلى الخارج منذ نوفمبر عام 2019 عندما زار تايلاند واليابان.