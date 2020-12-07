موقع أمريكي: بايدن يتبنى سياسة التطبيع وسيحاول إقناع الدول العربية بها

ذكر موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن، أن الأخير رغم اختلافه مع معظم مبادرات دونالد ترامب في السياسة الخارجية، إلا أنه يعتزم المحافظة على "اتفاقات إبراهام" للسلام، التى رعتها واشنطن بين كل من الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه الاتفاقات تساعد بايدن على بناء علاقات إيجابية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الآخرين في الإمارات والخليج، كما ستمكن بايدن من استخدام صفقات إضافية لحث نتنياهو على اتخاذ خطوات نحو الحفاظ على خيار حل الدولتين.

من جهته، قال دان شابيرو، السفير الأمريكي لدى إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن بايدن أوضح خلال الحملة الانتخابية أنه يتبنى تطبيع العلاقات، وسيدفعها إلى الأمام، وسيحاول إقناع الدول العربية الأخرى لفعل الشيء نفسه.

ونقل "إكسيوس" عن أحد مستشاري بايدن قوله: "قد تكون هذه الاتفاقيات هي الشيء الوحيد الذي يتحدث بايدن عنه بشكل إيجابي من بين كل سياسات ترامب الخارجية".

يشار إلى أن بايدن تعهد بإلغاء العديد من قرارت ترامب المثيرة للجدل، مثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في أول يوم له في البيت الأبيض. كما تعهد بإقامة علاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وحلفاء آخرين.