أحمد موسى يقترح تنظيم حفل موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ستنظم حدثين عالميين خلال الأسابيع المقلبة، متمثلين في مونديال اليد، وموكب نقل المومياوات.

وأضاف، أثناء تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «لدينا 4 صالات كرة يد نباهي بها الجميع».

وتابع: «البلد الذي ينظم حدثين عالميين بهذا الحجم، لا يهتز من الخونة الجالسين في قطر وتركيا»، معربا عن أمنيته بأن تقيم مصر حفل «موكب نقل المومياوات» ليلة رأس السنة كي يسهر العالم أجمع يتابع مصر.

وتساءل موسى: «هل سيكون هناك متعة أكثر من متابعة موكب نقل المومياوات ليلة رأس السنة؟».

وأشاد الإعلامي بإجراءات تطوير ميدان التحرير، قائلًا: «أصبح صورة مشرفة أمام العالم».