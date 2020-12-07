عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب: أستغرب من موقف رجائي عطية

قال عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إن نقيب المحامين هو رئيس شرفي لاتحاد المحامين العرب، منوهًا بأنه تم سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام العام لاتحاد المحامين العرب، بعدما وافقت الجمعية العمومية على ذلك.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لم يتم منع رجائي عطية، نقيب المحامين، من دخول مقر الاتحاد، ذاكرًا أنه لا يملك أحد منعه في أوقات العمل الرسمية من الأحد وحتى الخميس.

وأبدى تعجبه من دخول نقيب المحامين لمقر الاتحاد أمس السبت، مؤكدًا أنه لا ولاية له على اتحاد المحامين العرب.

وتابع: «لن يتم نقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة»، مشيرًا إلى أن مصر دولة المقر طوال العمر.

وأوضح أن النقيب رجائي عطية استدعى الشرطة، لكن لم تتدخل لأن ماحدث شأن داخلي، معبرًا عن استغرابه من موقف رجائي عطية.