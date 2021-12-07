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الحكومة السويدية تعلن خططا لإعادة فرض إجراءات مكافحة كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:09 م
تعيد الحكومة السويدية، فرض إجراءات صحية وقائية لوقف انتشار فيروس كورونا، على الرغم من الانخفاض النسبى فى أعداد حالات الإصابة بمرض كوفيد – 19 الذى يسببه الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، إن سيتعين على المسافرين ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام اعتبارًا من غد الأربعاء.

وأضافت أنه يتعين على أصحاب العمل أيضًا السماح لموظفيهم بالعمل عن بعد، وضمان التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتجنب الازدحام في المطاعم.

وأشارت هالينجرين إلى أن السويد تتوسع فى استخدام شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأ العمل بها قبل أسبوع لتكون مطلوبة قريبًا في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

وإذا ما زادت أعداد الحالات وساءت الأوضاع في المستشفيات، فقد يتبع ذلك مزيد من الإجراءات.

وأوضحت الوزيرة أن أهم شيء هو تطعيم السكان ضد مرض كوفيد – 19، وهى مناشدة رددتها رئيسة الوزراء الجديدة ماجدالينا أندرسون، التي كانت تقف بجانبها فى المؤتمر الصحفى.

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