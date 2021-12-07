يتوسط الشاب العشريني تلاميذه رياضة الكونغ فو؛ ليعلمهم الحركات القتالية الشرسة للعبة، بينما لا تمنعه ساقه المبتورة عن أداء الكثير من الركلات والحركات لايصال المعلومة لتلاميذه الذين يعدهم ليصبحوا أبطال مقاتلين يمثلون سوريا في البطولات الدولية.

ويقول فاضل عثمان مدرب الكونغ فو بإحدى ضواحي حلب السورية لفرانس برس إنه أصيب بقذيفة مدفعية منذ سنوات أفقدته ساقه وحينها ظن الدنيا أوصدت أبوابها في وجهه إلا أنه بعد رحلة علاج قضاها خارج الأراضي السورية عاد للتعافي وممارسة التمارين دون الاستعانة بالعكاز، بجانب بعض المشاركات القليلة في المباريات القتالية.

وعن عشقه للكونغ فو، يقول فاضل إنه يمارس اللعبة منذ كان عمره 12 عاما، بينما يحلم بصناعة جيل من أبطال اللعبة.

ويقوم فاضل، بتدريب 100 طفل أغلبهم أيتام بفعل الحرب، مبينا أنه يحب تعليم هؤلاء الأطفال الحركات اللازمة للدفاع عن أنفسهم في ظل توتر الأوضاع في البيئة المحيطة بهم.

ويعمل عثمان، مع تلاميذه بأبسط الإمكانيات في صالة تعمل بمولد كهرباء كثير الأعطال ليضطر وسط التمرين للوقوف بجانب النافذة، حيث يتسلل ضوء الشمس ليري التلاميذ الحركات التي عليهم أن يطبقوها خلال التدريب.

ويذكر أن هناك نحو 86 ألف شخص مبتوري الأطراف سقطوا ضحية الحرب الدائرة بسوريا خلال العقد الماضي، إذ يفقد كثير منهم وسائل جلب الرزق بعد التعرض للإعاقة.