ألغت مستشفيات بريطانيا، ما لا يقل عن 13 ألف عملية جراحية خلال الشهرين، بسبب انشغالها في محاولة التصدي لانتشار فيروس كورونا وعلاج المصابين به.

وأظهرت الأرقام التي جمعها أطباء من وكالة "آيه أند إيه" لتوظيف الأطباء، أنه تم إلغاء 13061 عملية جراحية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بسبب نقص الأسرة والموظفين، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ومع ذلك، فقد تم إلغاء تلك العمليات الجراحية في 40 مستشفى فقط من مئات مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وقال نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ، أدريان بويل، التي نشرت البيانات، إن الإلغاء يمثل "تحذيرا صارخا للأشهر المقبلة".

كما حذر بويل من أن أقسام هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على شفا أزمة"، بسبب عدم قدرتها على توفير الرعاية في الوقت المناسب للأعداد المتزايدة من المرضى الذين يطلبون المساعدة.

وأضاف: "تقديم الرعاية العاجلة والطارئة يقترب من أزمة، مما يعني تأخير الجراحة للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة".

وحتى قبل ظهور متحور "أوميكرون"، حذر كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، من أن هذا الشتاء "سيكون صعبا للغاية" بالنسبة لهيئة الصحة الوطنية " بسبب استمرار ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وقدرت الكلية الملكية لطب الطوارئ، مؤخرا أن آلاف المرضى يموتون سنويا، في سيارات الإسعاف خارج المستشفيات، أو بعد الدخول أو في منازلهم ، كنتيجة مباشرة للاكتظاظ.

من جهته، وصف نيل مورتنسن، رئيس كلية الجراحين الملكية في إنجلترا إلغاء أكثر من 13 ألف عملية جراحية خلال شهرين فقط بالـ"مقلق للغاية".

وأضاف: "يعمل موظفو هيئة الصحة بشكل جيد، ولكن كما يظهر هذا التقرير، لا توجد أسرة كافية في المستشفيات لتلبية المطالب الضخمة التي نشهدها في أعقاب الوباء".

وحذرت الجمعية الطبية البريطانية والكلية الملكية للتمريض وهيئة الصحة الوطنية في الأسابيع الأخيرة من أن هشاشة الخدمة تعرض سلامة المرضى للخطر.

بشكل عام سيؤثر إلغاء العمليات الجراحية على قوائم انتظار الأشخاص الذين ينتظرون الرعاية غير العاجلة في المستشفيات، والذي وصل الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 5.83 مليون حالة.