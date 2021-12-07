محافظ الغربية ونواب بسيون يضعون آليات لحل مشكلة المواصلات

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال اجتماع عقد مساء اليوم، مشكلة المواصلات ونقل الركاب من وإلى مركز بسيون، بحضور السكرتير العام اللواء دكتور حسين الجندي، والنائب سامح حبيب، والنائب محمد فايد، واللواء علاء مدير إدارة المواقف، والعقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور، ومسئولي الشركة الإنجليزية وشركة النقل العام.



ومن جانبه، طالب النائب سامج حبيب بضرورة توفير مكان ثابت لـ7 أتوبيسات ونقل الموقف إلى منطقة التنظيم، كما طالب إدارتي المرور والمواقف ومجلس المدينة بإحكام الرقابة على خطوط السير الخاصة وخاصةً في فترات الدراسة، كذلك ضرورة تحديد مواعيد محددة لأتوبيسات النقل.



وأضاف النائب محمد فايد أن 171 ميكروباص يُعَدْ عدداً كافياً لحل مشكلة أزمة المواصلات ببسيون حال الالتزام بخط السير، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وعي المواطنين للإقبال على استخدام هذه المواصلات وجعلها أكثر جاذبية، من خلال التأكيد على توفير (النظافة، الأمان، عدم التزاحم وعدم التأخير المتعمد) بها.



ومن جانبهما، أكدت الشركة الإنجليزية والجمعية التعاونية استعدادهما لنقل الركاب بالتعاون مع المحافظة لحل مشكلة طلاب بسيون.



ووجه محافظ الغربية السكرتير العام بالبدء في إجراءات نقل الموقف العمومي لبسيون إلى منطقة التنظيم، استجابةً لمطالب للحاضرين، مثمناً دور المواطنين في المشاركة المجتمعية للبدء في تجهيز الموقف الجديد.



وشدد على عدم التراخي في تطبيق القانون وردع أي مخالف لا يلتزم (بخط سيره المحدد، أماكن تحميل الركاب، الإجراءات الاحترازية أو أي مخالفات أخرى)، والاستغناء عنهم مقابل تمكين الشركتين من عملية النقل مع الرقابة المشددة عليهما، مطالباً إدارة المرور بضرورة توفير أماكن محددة لنقل وتحميل الركاب (مواقف).