أمن أسيوط يراجع خطط تأمين الكنائس والأديرة استعدادا لأعياد رأس السنة

قالت مصادر بمديرية أمن أسيوط، إن اللواء عمر السويفي مدير الأمن، أصدر تعليمات لمساعديه ومأموري المراكز والاقسام بإعادة خطط تأمين الكنائس والأديرة وتقييم الأوضاع والخطط الأمنية السابقة، وذلك في إطار استعدادات المديرية لتامين احتفالات وأعياد رأس السنة، وذلك بالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد أبوسمرة مفتش الأمن الوطني بأسيوط، والعميد ياسر طنطاوي رئيس فرع الأمن العام بالمديرية، والعميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية.

وتضمنت التعليمات لنواب ومساعدي ومأموري المراكز والاقسام، المرور على الكانس والأديرة والميادين وفحص الكاميرات الداخلية والخارجية المحيطة بالحرم الأمني، ووضع خطط تأمين بديلة للكنائس والأديرة خاصة المتزاحمة بوسط المدن، وتضمنت التعليمات فحص البوابات الإلكترونية وبوابات الدخول والخروج، إضافة إلى تدعيم القوات المكلفة بتأمين الكنائس والأديرة ومداخل الطرق بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي أخطار محتملة.

وأضافت المصادر، أن مدير الأمن كلف مأموري المراكز بالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بعقد لقاءات مع المطارنة والقساوسة المسؤولين عن الكنائس والأديرة؛ لتأمين صلوات القداس وتعزيز التواجد وتفتيش المترددين علي الكنائس والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بالكنائس، وإرسال مذكرة إلي الكنائس تتضمن الانتهاء من تركيب الكاميرات تحت مسؤوليتهم وتحديثها وتحديد الشخص المسؤول عن غرفة العمليات بالكنيسة وأوقات التشغيل بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

وتابعت المصادر، أنه تم رصد وفحص جميع المواطنين المقيمين بمحيط الكنائس والأديرة ورفع أسمائهم بكشوف بمعرفة رؤساء المباحث.

وأضاف المصدر، أن خطط التأمين تضمنت مراجعة البوابات إلكترونية، وإجراء تفتيشات موسعة أمام محطات القطارات والأتوبيسات والفنادق والمترددين على الكنائس والأديرة.

وأوضح أن قوات المباحث الجائية بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني، استهدفت الوحدات السكنية المؤجرة للطلاب المغتربين وعمال الشركات؛ لفحصهم والكشف عنهم في إطار الاستنفار الأمني؛ استعدادا لأعياد رأس السنة والميلاد.