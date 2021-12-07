محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وقال الشريف إنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد وكيل الوزارة، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء، وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.