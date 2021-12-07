 محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 10:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

هدي الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:57 م

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وقال الشريف إنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد وكيل الوزارة، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء، وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

وأوضح أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك