جوس فيرستابن: ماكس سيسعى للفوز على هاميلتون في سباق فورمولا-1 بأبو ظبي

يعتقد والد ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أن نجله لن يلجأ لدفع لويس هاميلتون، منافسه على اللقب، خارج المضمار في السباق النهائي للموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 من أجل الفوز باللقب.

وتوج هاميلتون بسباق الجائزة الكبرى السعودي الاستثنائي يوم الأحد الماضي ليتساوى مع فيرستابن في عدد النقاط في ترتيب فئة السائقين.

وقبل خوض السباق النهائي في أبو ظبي الأحد المقبل، يمتلك فيرستابن التفوق على هاميلتون (حيث فاز بتسع سباقات، فيما فاز هاميلتون بـ8 سباقات) وسيتمكن فيرستابن من الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه إذا لم يتفوق هاميلتون على نتيجته.

إذا فشل السائقان في إنهاء السباق في المراكز التي تحصد نقاطا- أول لم ينهيا السباق- سيحسم فيرستابن التتويج باللقب، إذا لم يحصد هاميلتون نقطة أسرع زمن للفة.

وردا على سؤال من صحيفة "ديلي ميل" عما إذا كان ماكس سيضحي بالسباق من أجل إخراج هاميلتون من السباق، قال جوس، والد ماكس وسائق فورمولا-1 السابق :"لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وأضاف :"قطعا يريد ماكس الفوز. بالتأكيد سيسعى للفوز. سيحاول بكل تأكيد التغلب عليه. سيفعل أي شيء ليفوز، هذا مؤكد. سيكون سباقا مثيرا".