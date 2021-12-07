الولايات المتحدة تندد بسجن زعيمة ميانمار المدنية وتعتبره «إهانة للديمقراطية وللعدالة»

نددت الولايات المتحدة بالحكم القضائي بسجن الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي 4 سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش، واعتبرته "إهانة للديمقراطية وللعدالة" في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/الثلاثاء/ "نحض النظام على إطلاق سراح أونج سان سو تشي وجميع المعتقلين ظلما، مؤكدا أن تجاهل النظام المستمر لسيادة القانون واستخدامه الواسع للعنف ضد شعب ميانمار يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة مسار البلاد إلى الديمقراطية.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي دعوة الولايات المتحدة للنظام إلى الدخول في حوار بناء مع جميع الأطراف للسعي إلى حل سلمي لمصلحة الشعب، على النحو المتفق عليه لرابطة دول جنوب شرق آسيا /الآسيان/ في توافق النقاط الخمس.

وأعرب عن تضامن واشنطن مع شعب بورما في تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية، داعيًا النظام إلى إنهاء استخدام العنف واحترام إرادة الشعب واستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.