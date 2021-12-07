القومي للمرأة ينظم ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم فعاليات "ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية"، بهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتلعقة بحقوق وحماية المرأة.

وحضرت رانيا يحيى عضو المجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية ومسئول متابعة جهود الوحدات، وأمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف، محمد صلاح مسئول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

وافتتحت رانيا يحيى الملتقى بتأكيد أن عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية وصل إلى ٢٥ وحدة، معربة عن الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات على دعمهم لجهود مناهضة العنف ضد المراة داخل الجامعات، مشيرة إلى إعداد كتاب حول آليات عمل الوحدات.

وتحدثت يحيى عن أهمية المسابقة التي تم تنظيمها والتى استهدفت تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، مؤكدة أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي شكاوى المرأة داخل الجامعات.