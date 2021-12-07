شوبير: شوقي غريب أثبت برائته من تهمة مجاملة ابني

دافع أحمد شوبير عن نجله مصطفى شوبير، بعد استدعاء شوقي غريب،5 حراس في معسكر المنتخب الأوليمبي لمواليد 2001.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي اليوم الثلاثاء على قناة (أون سبورت إف إم):" شوقي غريب قام في الساعات الماضية باستدعاء 5 حراس لمعسكر المنتخب الأوليمبي، ولم يتعرض لأي هجوم، ولكن عندما قام بنفس الفعل وضم مصطفى شوبير الدنيا قامت واتقلبت واتهم بالمجاملة".

وأضاف:" لماذا لا نكيل بمكيال واحد؟ ما تعرض له مصطفى شوبير أمر غير مقبول، لأنها في النهاية هى رؤية فنية للمدرب".

وأتم:" شوقي غريب أثبت برائته من تهمة مجاملة مصطفى شوبير".