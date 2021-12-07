أردوغان: جميع شعوب الخليج إخوة حقيقيون لنا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في العاصمة القطرية الدوحة، قال أردوغان إن "تركيا وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها".

وأضاف: "لا نود على الإطلاق رؤية توترات وصراعات وعداوات في هذه المنطقة"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "نرغب في أن تتطور هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات كبيرة سواء من حيث الثروات الباطنية أو من الناحية التجارية، في كل المجالات وأن تزداد قوة، ويسودها التضامن والأخوة".

وأردف: "نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة".

وأضاف: "جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا، بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم".

وأشار إلى وقوف قطر دائما إلى جانب تركيا في "هجمات المضاربة" التي تستهدف الاقتصاد التركي وأظهرت ثقتها في تركيا.

وأضاف: "لا نفرّق بين الأمن والاستقرار في كل من قطر وبلدنا".

وشدد على أن أنقرة تقدم الدعم للدوحة التي أسهمت بنمو تركيا في محاور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.



