وفد أوروبي: على كوريا الجنوبية قبول شهادات تطعيم كورونا من الأجانب

دعا وفد من الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية إلى قبول الشهادات الخاصة بالتطعيم ضد كورونا التي يقدمها الأجانب، والتي تثبت أنهم تلقوا تطعيما كاملا.

وكتب الوفد الأوروبي في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "لابد أن يحظى الأجانب بحقوق دخول الأماكن العامة، مثل المواطنين الكوريية الحاصلين على تطعيم كامل".

وتلقت كوريا الجنوبية دعوات مماثلة من سفارات بريطانيا وأمريكا ونيوزيلندا ودول أخرى.



وتعترف السلطات في سول بشهادات تطعيم كورونا للكوريين الجنوبيين الذين حصلوا على التطعيم خارج البلاد، ولكنها لا تعترف بالشهادات نفسها لغير الكوريين.



ويعني هذا أن الزائرين الأجانب المتضررين لا يتمكنون في الغالب من دخول المطاعم أو المقاهي أو دور السينما أو الأماكن الأخرى التي تطلب إثباتا للتطعيم ضد كورونا.



ولا توجد بيانات عن عدد المتضررين من هذه القيود.



وفرضت كوريا الجنوبية أمس الاثنين قيودا أكثر صرامة لمكافحة وباء كورونا، في محاولة لمنع تفشي متحور أوميكرون الذي ظهر في الآونة الأخيرة.



وفي سول والمناطق المحيطة بها، يسمح فقط بتجمع ما لا يزيد على ستة أشخاص في التجمعات الخاصة.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية تتجاوز أزمة الوباء بشكل جيد وفقا للمعايير الدولية.

وأعلنت سلطات الصحة في كوريا الجنوبية تسجيل إجمالي 4954 إصابة جديدة أمس الاثنين. وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 482 ألفا و310 حالات حتى الآن.