الأمم المتحدة تتبنى قرار اليابان المناهض للأسلحة النووية للعام الـ28 على التوالي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته اليابان يدعو إلى القضاء على الأسلحة النووية تمامًا للعام الثامن والعشرين على التوالي، ما أدى إلى رد فعل منقسم من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء أن مشروع قرار اليابان لم يشر إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، وتحظر تطوير واختبار وحيازة واستخدام مثل هذه الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ يناير الماضي، في اعتبار ومراعاة للولايات المتحدة التي تزود اليابان بالردع النووي.

وفي تصويت أمس، أعربت 158 دولة عن تأييدها للقرار، بزيادة 8 دول عن العام الماضي، وعارضته 4 دول أخرى، في حين امتنعت 27 دولة عن التصويت.

وانقسمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجميعها تمتلك أسلحة نووية، في ردها، إذ أيدت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا القرار بينما عارضته الصين وروسيا.

وتواجه اليابان، باعتبارها الدولة الوحيدة التي عانت ويلات القصف الذري، التحدي المتمثل في كيفية العمل كجسر بين القوى النووية والدول غير النووية.