 المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة - بوابة الشروق
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المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو يختتم أعماله في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:11 ص

اختتم المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أعماله في القاهرة اليوم الاثنين، باعتماد التقرير الختامي للدورة 42 التي استضافتها مصر، واعتماد التقارير المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة، والإعلان عن عقد الدورة 43 للمجلس بمقر المنظمة في الرباط خلال شهر ديسمبر 2022.
وذكر بيان للإيسيسكو أن المجلس اعتمد مشروع جدول أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام للمنظمة المقرر انعقادها بالقاهرة أيضا يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح البيان أن جلسات عمل المجلس التنفيذي للإيسيسكو شهدت مناقشات ومداخلات من أعضاء المجلس حملت أفكارا ورؤى حول الوثائق والخطط المقدمة من جانب الإدارة العامة للإيسيسكو، وقد ثمَّن المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك مداخلات أعضاء المجلس، مؤكدا أنه سيتم الاستهداء بها في تعديل الخطط والبرامج، لتلبي احتياجات الدول الأعضاء.
وأشار البيان إلى أنه خلال المداخلات، أعرب العديد من أعضاء المجلس التنفيذي عن شكرهم للجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للإيسيسكو، وما قدمته المنظمة من دعم ومساندة للدول الأعضاء، خصوصا خلال جائحة "كوفيد-19"، وهو ما ساهم في ضمان استمرارية العلمية التعليمية في عدد من الدول الأعضاء الأكثر احتياجا.
وتابع البيان أن أعمال المجلس تضمنت اعتماد التقرير التنفيذي عن أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2020، وتقرير الإيسيسكو عن مساهمات الدول الأعضاء لعام 2020، ومقترحات تحسين الاستدامة المالية للإيسيسكو، ومشروع خطة العمل الثنائية والموازنة لعامي 2022 - 2023، وعددا من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.
ولفت البيان إلى أن الجلسات شهدت أيضًا التصويت على وثيقة مشروع التوجهات الاستراتيجية لعام 2025، والذي تم إعداده وفقا لرؤية الإيسيسكو الجديدة، واستجابة للتحديات والمتغيرات السريعة التي يمر بها العالم في مجالات اختصاص المنظمة، وأخذا بالاعتبار توجهات استراتيجيات وخطط التنمية للدول الأعضاء.

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