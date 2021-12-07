وزيرة الهجرة تختتم زيارتها لأسوان بتفقد قافلة موسعة لدعم أهالي المضيق بنصر النوبة

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اختتمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين الموسعة، زيارتها لامحافظة أسوان بتفقد القافلة الطبية الموسعة لدعم أهالي قرية المضيق بنصر النوبة.

ويتم تنظيم القافلة في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة، وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان ومديرية الشئون الصحية.

وتتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 10 تخصصات طبية، وتشمل: الرمد والباطنة والاطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والاعصاب والمسالك وأنف وأذن والجراحة، وسوف يتواجد فريق من اللجنة الطبية العلمية والاستغاثات بمجلس الوزراء لإستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسى المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر استحقاقاً بالقرية.