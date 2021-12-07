الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 558 يوما

سجلت الهند 6 آلاف و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 558 يومًا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونًا و648 ألفًا و383 مصابًا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 473 ألفًا و757 شخصًا بعد وفاة 220 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و4 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و79 ألفًا و612 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 95 ألفًا و14 حالة.



بسم/ع م م