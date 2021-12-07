عباس يثني على تصدي الجزائر لمحاولات إسرائيل اختراق الاتحاد الإفريقي

أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ما وصفه بـ"المواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإفريقية والدولية وبخاصة تصديها لمحاولات إسرائيل الأخيرة اختراق الاتحاد الإفريقي بمساعدة بعض الدول الحليفة لها، كما قدم عرضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال".

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر اليوم الثلاثاء "أجرى الرئيس عبد المحيد تبون ونظيره الفلسطيني محادثات معمقة على انفراد لتتوسع بعدها إلى الوفدين، تناولت مجمل القضايا العربية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

حيث أكد "الرئيس تبون على تضامن الجزائر الحازم مع الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل لحقوقه المشروعة وعلى رأسها الحق الثابت غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أن القضية الفلسطينية مسألة تهم كل الشعوب العربية والإسلامية والمحبة للسلام والعدل وتخاطب الضمير الإنساني الحي لنصرة الشعب الفلسطيني. كما شجب الممارسات القمعية التي تمارسها إسرائيل ضد أبناء فلسطين".

كما "تناول الرئيسان مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية واتفقا على ضرورتها وإنجازها في أقرب وقت. وفي هذا الصدد، أبدت الجزائر استعدادها لاحتضان مؤتمر جامع لمختلف الفصائل الفلسطينية لتجسيد هذا الهدف النبيل وتوحيد الصف الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية".

وبخصوص القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في مارس 2022، أكد الرئيسان أملهما أن تكون قمة موحدة وجامعة، تهدف للم الشمل العربي ورص الصف حول القضايا المصيرية للأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفع التحديات التي تواجه الشعوب العربية خاصة في هذه الظروف الحساسة والمحملة بالمخاطر والتهديديات.

وخلال الزيارة، التي قام بها محمود عباس والتي دامت ثلاثة أيام وانتهت اليوم "قام الرئيس تبون بتوشيح الرئيس عباس بوسام (أصدقاء الثورة الجزائرية).

ومن جهته، وشح الرئيس عباس الرئيس تبون بـ (القلادة الكبرى لدولة فلسطين)، وهي أرفع وسام فلسطيني".