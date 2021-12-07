زار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم وفدين رفيعي المستوى من البحرين والإمارات العربية المتحدة، لمشاهدة واكتشاف ما يحتويه من قطع أثرية متميزة، وخاصة المومياوات الملكية.

ضم الوفدين زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض والوفد المرافق له، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والوفد المرافق له.

وكان في استقبال الوفدين الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهما وقدم لهما نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

ثم اصطحبت نسمة أحمد أمينة المتحف، السيد زايد بن راشد الزياني والوفد المرافق له، في جولة تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

وخلال الزيارة أشاد الوزير البحريني بالمستوى العالمي للمتحف الذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في أبريل الماضي.

واصطحبت كاريمان أحمد أمينة المتحف، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها الممتدة إلى يومنا هذا.

وخلال الجولة، أعرب أعضاء الوفدين عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية، وسيناريو العرض المتحفي، كما أشادوا بحسن الاستقبال، والتنظيم داخل وخارج المتحف.